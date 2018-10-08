Лучший способ сохранить воспоминания
Окунуться в ностальгию, создать уют дома или порадовать подарком любимых.
от 6р Классические фотографии Классическая печать, проверенная временем. Форматы 10x15см, 15x21см или 20x30см.
от 5.5р Ретро фотографии Ретро фотографии которые мы все помним и любим в двух форматах 8x10см и 12x15см
Фотомагниты
от 70р Прямоугольные фотомагниты Горизонтальные? Вертикальные? Магниты, которые оживляют любую металлическую поверхность!
от 80р Ретро фотомагниты Фотомагниты в стиле «моментальной камеры» для украшения вашего холодильника.
Холсты
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| Средняя цена
по Санкт-Петербургу
|SpbPrinter
| Цена в самом крупном
онлайн-фотоцентре страны
|10x15см
|10 р.
|6 р.
|7,9 р.
|15x20см
|22 р.
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|15 р.
|20x30см
|60 р.
|32 р.
|45 р.
|Доставка
|2-3 дня
|на следующий рабочий деньВсе цены
|3-4 дня
Три способа доставки на ваш выбор
Бесплатно доставим до пункта выдачи при заказе от 2000р
Самовывоз
Заберите ваш заказ у нас в офисе и не платите за доставку. Мы ждем вас. Невский проспект д.140подробнее...
На следующий день
Boxberry
43 пункта выдачи рядом со станцией метро или около вашего дома. Доставка в течении 2-3 рабочих дней.подробнее...
2-3 рабочих дня
Курьерская служба
Наслаждайтесь своими делами пока мы привезем фотографии к вам домой или офис.подробнее...
На следующий день
Наличные.
Оплачивайте наличными у нас в офисе или при заказе курьерской доставки до двери.
Онлайн-платежи.
Вы можете оплатить заказ электронными деньгами: Яндекс.Деньги, WebMoney или QIWI Wallet.
Банковские карты.
Мы принимаеи Visa, Masterсard, Maestro и Мир в пунктах выдачи или на нашем сайте.
Привет! Если ты читаешь это сообщение, то, скорее всего, ищешь веб-сайт для печати своих самых красивых фотографий и превращения их в сказочное украшение... мы правы?
Ну что же, вы пришли в нужное место. Да, с SpbPrinter вы просто выбираете стиль, который хотите напечатать: классические, квадратные или ретро. Здесь каждый найдет что-то для себя! Печать фотографий, фото на холсте, фотомагниты и другие украшения для дома, которые имеют три общих черты - дизайн, качество и простоту! Попрощайтесь с бесконечными часами, проведенными перед экраном компьютера ...
SpbPrinter - сайт для фотопечати, максимально эффективный и простой. Получите настоящее удовлетворение от того как кто-то открывает свой подарок. У всех нас есть так много фотографий особых моментов - путешествия, выходные, свадьбы, медовые месяцы, дети ... и это главная причина почему мы создали наш сервис. Это лучший сайт фотопечати, для того чтобы сохранить все эти драгоценные воспоминания с вами навсегда, чтобы снова и снова наслаждаться ими.
Файлы на вашем компьютере или прекрасные воспоминаниями в ваших руках. Что выберете вы?
Ну что же, вы пришли в нужное место. Да, с SpbPrinter вы просто выбираете стиль, который хотите напечатать: классические, квадратные или ретро. Здесь каждый найдет что-то для себя! Печать фотографий, фото на холсте, фотомагниты и другие украшения для дома, которые имеют три общих черты - дизайн, качество и простоту! Попрощайтесь с бесконечными часами, проведенными перед экраном компьютера ...
SpbPrinter - сайт для фотопечати, максимально эффективный и простой. Получите настоящее удовлетворение от того как кто-то открывает свой подарок. У всех нас есть так много фотографий особых моментов - путешествия, выходные, свадьбы, медовые месяцы, дети ... и это главная причина почему мы создали наш сервис. Это лучший сайт фотопечати, для того чтобы сохранить все эти драгоценные воспоминания с вами навсегда, чтобы снова и снова наслаждаться ими.
Файлы на вашем компьютере или прекрасные воспоминаниями в ваших руках. Что выберете вы?